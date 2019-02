Godzina 20.21 Dokładnie rok temu zginął dziennikarz Ján Kuciak

21 lutego 2018 roku zabójcze strzały oddał wynajęty morderca. Nie znamy głównego zleceniodawcy, jedynie podwykonawców.

Przez rok od zabójstwa reportera śledczego Słowacja przeszła wiele wstrząsów. Ale stosunek władz do dziennikarzy się nie zmienił.



– Politycy wytworzyli atmosferę, w której zrodził się pomysł zamówienia morderstwa w stylu mafijnym. Próbują podkopać zaufanie do nas, obrazić i sprawić wrażenie, że to my jesteśmy zagrożeniem dla społeczeństwa. A to politycy przekazali Słowację w ręce oligarchów, zorganizowanej przestępczości i układów korupcyjnych – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Peter Bardy, redaktor naczelny portalu Aktuality.sk, w którym pracował zabity roku temu Ján Kuciak.



– Morderstwo Jána Kuciaka bardzo nas dotknęło. Bardzo. Ale nie rezygnujemy z dziennikarstwa śledczego. To kwestia zasad – dodaje Bardy.







Skutki polityczne

Zastrzelenie dziennikarza, który opisywał korupcję, dziwne powiązania rządzących i nadużycia przy wykorzystaniu funduszy unijnych, wywołało największe protesty w historii niepodległej Słowacji. Do dymisji podali się wszechmocny, jak się wydawało, premier Robert Fico i szef MSW Robert Kaliňák, obaj pojawiali się w tekstach Kuciaka.



– System polityczny jest w stanie chaosu. Nie wiadomo, kto na tych protestach zyskał, poza tym, że ogólnie można powiedzieć, iż przeciwnicy rządzących. Wiadomo, że stracił Fico i jego partia Smer – mówi „Rzeczpospolitej" Karen Henderson, brytyjska politolog od lat mieszkająca na Słowacji i wykładająca na uniwersytetach w Bratysławie i Trnavie.



Konkretniejszą odpowiedź poznamy po wyborach, najpierw prezydenckich – za miesiąc, a potem parlamentarnych (muszą się odbyć do marca 2020 roku). W tych pierwszych szansę na zwycięstwo ma kandydat Smeru Maroš Šefčovič, obecnie wiceszef Komisji Europejskiej. Smer, ugrupowanie z nazwy socjaldemokratyczne, a tak naprawdę bardziej przypominające bezideowe partie władzy, ma nieustająco największe poparcie w sondażach (ostatnio od 21,7 proc. do 23,4 proc., żadna inna partia nie osiąga więcej niż 15,9 proc.).







Wciąż nie wiadomo dlaczego

Co wiadomo o zabójstwie, które zwróciło uwagę Europy na 5,4-milionowy kraj, który wydawał się prymusem regionu, krainą spokoju, wzrostu i stabilności? Więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu, ale wciąż mało.



Nikt z moich rozmówców nie wierzy, by wśród oskarżonych był mózg zabójczej operacji, ale Bardy, naczelny Aktuality.sk, uważa, że w ciągu paru miesięcy poznamy głównego zleceniodawcę i motyw.



Znamy podwykonawców. Najwyżej w grupie aresztowanych podwykonawców jest Alena Zsuzsová, tłumaczka z włoskiego i współpracowniczka jednego z najbogatszych Słowaków Mariána Kočnera.





Mordercy za 70 tysięcy euro

Za zabójstwo zapłacono 70 tys. euro, dokładniej 50 tys. w gotówce (zawinięte w serwetkę banknoty o wartości 500 euro), pozostałe 20 tys. to darowany dług właścicielowi pizzerii Zoltánowi Andruskó. To on przyjął zlecenia od Zsuzsovej. Wynika to z materiałów dochodzeniowych policji, do których dotarły Pavla Holcová i Eva Kubániová z organizacji reporterów śledczych OCCRP, ta pierwsza współpracowała z Kuciakiem.



Właściciel pizzerii wynajął byłego policjanta Tomáša Szabo, który – jak opisały dziennikarki – ze swoimi mięśniami i tatuażami wyglądał jak profesjonalny kiler z hollywoodzkiego filmu. On dobrał sobie wspólnika – kuzyna, byłego żołnierza Miroslava Marčeka. Zabójcy co najmniej siedem razy przyjeżdżali na rekonesans do wsi Velká Mača zamieszkanej głównie przez Węgrów (60 km od Bratysławy).



W zakupionym rok wcześniej klockowatym domu mieszkał tam 27-letni dziennikarz z narzeczoną Martiną Kušnirovą, archeologiem. Planowali ślub. Martina zginęła pierwsza, jej śmierć „nie była w planach" – tłumaczył Andruskó, który wynajął morderców.



Zabójcze strzały Szabo oddał 21 lutego 2018 r. o godz. 20.21. Słowacy usłyszeli o zabójstwie 26 lutego o świcie.



O tym, jak policja potraktowała rodziny Jana i Martiny, świadczy wydarzenie z dnia, gdy odnaleziono ciała, opisane przez dziennikarki z organizacji OCCRP.

Matka Martiny przyjechała do Velkej Mačy ze swojej miejscowości. - O, jest i ona, ta kobieta ze wschodu, matka tej zabitej dziewczyny - w ten sposób funkcjonariusz przekazał jej, że córka nie żyje.