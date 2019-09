Jubileuszowe French Touch i urodziny Mouline Rouge

Jego największą atrakcja będzie występ kabaretu Moulin Rouge, który obchodzi w tym roku 130 rocznicę istnienia. Słynny paryski kabaret, którego nazwa „Czerwony młyn” pochodzi od budynku dawnego młyna, w którym się mieści na Montmartre, założył w 1889 roku właściciel paryskiej Olympii Joseph Oller. W czasach belle epoque sławne tancerki Moulin Rouge - La Goulue i Jane Avril uwieczniał Toulouse-Lautrec.

Brawurowy kankan należy od początku do popisowego repertuaru rewii Moulin Rouge. Współcześnie odbywają się w nim dwa spektaklach dziennie tzw. „Feerie”. W czterech odsłonach każdego spektaklu tancerki i tancerze występują w różnorodnych układach choreograficznych, a łącznikami programu są artystyczne performance i pokazy akrobatów. Moulin Rouge to nie tylko rozrywka, ale i świetnie prosperującym biznes przynoszący dochody rzędu 65 milionów euro rocznie. Od połowy lat 50 marka marka Moulin Rouge (obejmująca także atelier, przygotowujące kostiumy oraz obsługę techniczną sceny) należy do rodziny Clérico.