Rosyjska flaga zawieszona na katedrze w Salisbury

Nieznani sprawcy zawiesili w niedzielę w nocy rosyjską flagę na rusztowaniu, ustawionym przy ścianie katedry w brytyjskim Salisbury. To w tym mieście doszło do ataku Nowiczokiem na Siergieja Skripala.

Flaga według świadków miała ok. 10 metrów długości i 7 szerokości. Została zauważona w niedzielny poranek przez robotników, którzy szybko ją zdjęli.

@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA — Lee Martin (@lmjm12) 17 lutego 2019

SALISBURY: The Dean of @SalisburyCath has called this morning's flag prank 'remarkably stupid': https://t.co/amDFjqIcHO — Spire FM (@SpireFM) 17 lutego 2019

John Glen, parlamentarzysta Partii Konserwatywnej, który w Izbie Gmin zasiada od 2010 roku, nazwał zdarzenie "głupim wybrykiem, kpiącym się z poważnych wydarzeń, do których niestety doszło w zeszłym roku".

Thankfully it has been removed now - what a stupid stunt - mocking the serious events sadly experienced in Salisbury last year https://t.co/eDUBFhuOT4 — John Glen MP (@JohnGlenUK) 17 lutego 2019

To w Salisbury doszło w zeszłym roku do otrucia Siergieja Skripala, byłego podwójnego agenta, oraz jego córki Julii. Skripal to były rosyjski szpieg, skazany w Rosji w 2006 roku na 13 lat więzienia za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii. W 2010 roku trafił na Wyspy w ramach wymiany szpiegów.

Do szpitala, oprócz Skripalów, trafił też policjant Nick Bailey z Salisbury, a cztery miesiące później Dawn Sturgess z Durrington zmarła po omyłkowym rozpyleniu Nowiczoka na skórę. Kobieta znalazła flakonik z substancją przypadkiem i wierzyła, że to perfumy. Do szpitala trafił także jej partner Charlie Rowley, ale zdołano go uratować.

W związku z otruciem Siergieja Skripala Wielka Brytania wydaliła 23 rosyjskich dyplomatów i zamroziła relacje z Rosją na najwyższym szczeblu. Dyplomatów z Rosji - w geście solidarności - wydaliło też wiele krajów Zachodu - w tym m.in. USA (aż 60) i Polska, z której wydalono czterech dyplomatów.