PŚ w Lahti: Wygrywa drużyna Halvora

Szacunki z treningu okazały się trochę mylące. Na półmetku konkursu prowadziła Norwegia, przed Niemcami (-9,5 pkt), Polską (-16,2) i Austrią (-26,7). Zdecydowanym liderem w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej był Halvor Egner Granerud, ale powrócili do formy także Karl Geiger i Stefan Kraft. Polacy zdobyli wiele punktów po próbach Andrzeja Stękały i Kamila Stocha (po ich skokach Polska nawet prowadziła), lecz zaczynający konkurs Piotr Żyła spisał się średnio, no i trochę zawiódł kończący pracę drużyny Dawid Kubacki.

W drugiej części konkursu Norwegowie nadal skakali równo i daleko (choć Granerud miał pewne kłopoty, by zapewnić sobie i kolegom wysokie zwycięstwo), trzy drużyny za ich plecami twardo walczyły o drugie miejsce. Skoki Stękały i Stocha okazały się lepsze od prób ich niemieckich rywali, dało to Polakom komfort przewagi przed ostatnią, ósmą serią. W niej Kubacki spisał się już jak należy, i choć Geiger ponownie zaatakował, to tego ataku wystarczyło, by Niemcy wyprzedzili tylko Austriaków.