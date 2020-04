Majewski: Dlaczego lekkoatleci nie zostają celebrytami tv.rp.pl

Czy to okoliczności zmuszają przyzwoitych sportowców do zażywania dopingu? Czy uda się go kiedykolwiek wyeliminować? Dlaczego lekkoatleci nie stają się celebrytami? Z Tomaszem Majewskim – dwukrotnym mistrzem olimpijskim w pchnięciu kulą, wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki rozmawiają Stefan Szczepłek i Mirosław Żukowski.