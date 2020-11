Senator KO: Władza wyraźnie się zachwiała i cofnęła

Pociej, senator KO, mecenas, przedstawił stan prac nad najnowszym wnioskiem senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

- W zeszłym tygodniu cała Polska żyła brutalnością zachowań policjantów – zwłaszcza tych, którzy byli po cywilnemu. Doszedłem do wniosku, że obowiązkiem komisji, którą kieruje, jest dowiedzieć się dlaczego tak się wydarzyło. Poprosiłem, aby ktoś z resortu spraw wewnętrznych i ktoś z Komendy Głównej Policji do nas przyszedł. W poniedziałek otrzymałem pismo, że co prawda wszyscy w tych instytucjach są tak zajęci, że nie mają czasu, żeby do Senatu przyjść, ale za to zapraszają mnie i resztę komisji do siebie. Tam mieliby nam pokazać filmy wskazujące na to, że agresorami byli ci, którzy demonstrują. Sytuacja niezwykła - zwłaszcza, że w tym samym czasie przedstawiciele Komendy Głównej Policji znaleźli czas, aby udzielić wywiadu panu redaktorowi (Piotrowi) Kraśce w TVN24, zamiast spróbować wyjaśnić senatorom, co się wydarzyło – stwierdził Pociej.