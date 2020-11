Sondaż: Ilu Polaków popiera tzw. aborcję na życzenie Fotorzepa, Jerzy Dudek

74,6 proc. Polaków popiera prawo do aborcji, przesłanką do której jest wykrycie wady płodu - wynika z sondażu United Surveys dla RMF i "Dziennika Gazety Prawnej". 22 października TK orzekł, że ta przesłanka do aborcji jest niezgodna z konstytucją, co doprowadziło do fali protestów ulicznych w kraju.