Blokady w całej Polsce. Masowe protesty po decyzji TK ws. aborcji

„Zablokujemy polskie miasta”

W piątek Marta Lempart, jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, organizatora protestu, zapowiedziała, że w poniedziałek blokowane będą ulice polskich miast. - Skoro PiS rządzi za pomocą bezprawia, my również przestaniemy przestrzegać prawa - podkreśliła w rozmowie z Polsat News.

Po godzinie 15.00 rozpoczęły się pierwsze zgromadzenia. Ich organizatorzy nie informowali jednak wcześniej, w których dokładnie miejscach pojawią się ich uczestnicy.

Jednym z pierwszych miast, gdzie na ulicach pojawili się manifestanci, było Zakopane. Po godzinie 16.00 lista miejscowości, w których dochodzi do demonstracji, zaczęła się zwiększać.

W Warszawie protestujący zablokowali już między innymi Rondo De Gaulle'a, wchodzące w ciąg Alej stołecznych Jerozolimskich oraz rondo ONZ.

O możliwych utrudnieniach w Warszawie informowała wcześniej policja oraz prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Policja zapowiedziała, że warszawskie protesty związane z blokowaniem ulic mogą mieć miejsce między innymi w lokalizacjach takich jak rondo ONZ, rondo Jerzego Waszyngtona, rondo Tybetu, rondo Czterdziestolatka, ulica Puławska 22 (pomiędzy Narbutta, a Willową) czy trakt Lubelski/Lucerny. Podkreślono, że choć funkcjonariusze będą upłynniać ruch i organizować objazdy, kierowcy powinni liczyć się z możliwymi utrudnieniami w ruchu.

W Warszawie protesty związane z blokowaniem ulic mogą mieć miejsce miedzy innymi w następujących lokalizacjach:

- Rondo ONZ

- Rondo Jerzego Waszyngtona

- Rondo Tybetu

- Rondo Czterdziestolatka

- ulica Puławska 22 (pomiędzy Narbutta, a Willową)

- Trakt Lubelski/Lucerny

(2/2) — Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 26, 2020

Rafał Trzaskowski napisał natomiast, że ”odebrał raport, że po południu należy spodziewać się utrudnień w ruchu na głównych skrzyżowaniach w Centrum, na Rondzie Wiatraczna, na ul. Puławskiej, na al. KEN, na rondzie Wolnego Tybetu i na ul. Modlińskiej”. „Będziemy monitorować sytuację, tak jak w ostatnich dniach" - zapewnił we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych i zaapelował do demonstrantów, aby dbali o swoje bezpieczeństwo. "Starajcie się zachować odstępy, noście maseczki. Unikajcie prowokacji. Niech wasz gniew nie popycha Was do działań, na których cierpią niewinne osoby – których, wiem to dobrze, nie chcecie skrzywdzić" - czytamy.