Jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji

Zawarta w tym przepisie przesłanka eugeniczna nie może być rozumiana jako prawo rodziców do decydowania o przerwaniu ciąży. Nie można bowiem mówić o ochronie godności bez ochrony życia ludzkiego. I nie można różnicować wartości życia np. z powodu statusu społecznego – to z uzasadnienia wyroku.

Wniosek do TK o ograniczenie aborcji spotkał się ze sprzeciwem szeregu przedstawicieli opozycji, zwłaszcza lewicowej, którzy wskazują, że niedopuszczalne jest zmuszanie kobiet do rodzenia dziecka, które nie ma szans na przeżycie. Z kolei były premier, a teraz szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk powiedział po wyrok TK, że „wrzucenie tematu aborcji i orzeczenie w tej sprawie pseudotrybunału w środku szalejącej pandemii to coś więcej niż cynizm. To polityczne łajdactwo".