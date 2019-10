Do wybuchu granatu doszło o godzinie 23.00 we wtorek przy ulicy Puszkinskiej w centrum ukraińskiej stolicy. Zginęło dwóch mężczyzn. Była tam też kobieta, która w wyniku wybuchu została ranna i trafiła do szpitala. Cytowany przez Ukraińską Prawdę szef kijowskiej policji German Pristupa potwierdził, że jednym z mężczyzn był weteran wojny w Donbasie. Drugi mężczyzna to ochroniarz, który pracował w pobliskim biurowcu.

