Będą surowiej karać piratów

– Do końca września zatrzymaliśmy o ponad 14 tys. praw jazdy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. To wzrost niepokojący, sięga aż 63,6 proc. – mówi „Rzeczpospolitej" Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Eksperci uważają, że trzeba rozważyć surowsze kary, w tym finansowe, by skuteczniej przemówić kierowcom do wyobraźni.

Bat na piratów drogowych obowiązuje od maja 2015 r. Odtąd policjant od ręki zatrzymuje kierowcy prawo jazdy, jeżeli w terenie zabudowanym jedzie on o 50 km/h za szybko – dokument traci na trzy miesiące. Jeśli nadal jeździ, to odebranie uprawnień przedłuża się o trzy miesiące. W razie powtórki kierowcę czeka ponowny egzamin.

Jeszcze do niedawna te restrykcje działały – aż do teraz.

Z danych KGP wynika, że do końca września w całym kraju policjanci zabrali z tego powodu blisko 37 tys. praw jazdy – w tym samym okresie ubiegłego roku – 22,5 tys. To oznacza, że przez dziewięć miesięcy z powodu dużego przekroczenia prędkości dokument straciło więcej kierowców niż w całym 2017 i w całym minionym roku (w każdym zabrano ich ok. 31 tys.). – Szacujemy, że około półtora tysiąca przypadków dotyczy kierowców-recydywistów – dodaje Kobryś.

Złapani na pirackiej jeździe po zatrzymaniu rzadko się tłumaczą – są świadomi, że dla ich wyczynów nie ma usprawiedliwienia. – Tłumaczenie pojawia się na późniejszym etapie, kiedy w pismach przygotowanych przez prawników podają, że działali w stanie wyższej konieczności. Na przykład jechali do chorej babci lub do dziecka z gorączką – mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, sugerują, że warto rozważyć zmianę przepisów i zatrzymywać prawa jazdy za „50 plus" także na terenie niezabudowanym (dziś dotyczy to terenu zabudowanego).

– To byłoby uzasadnione. Jeśli ktoś poza obszarem zabudowanym zamiast dozwolonych 90 km/h jedzie 160 km/h, to niewątpliwie stwarza zagrożenie – ocenia insp. Borowiak.

Z kolei Wojciech Pasieczny, były wieloletni szef stołecznej drogówki, uważa, że obecne prawo pozwala surowiej traktować kierowców znacznie przekraczających prędkość, ale policjanci po te środki nie sięgają. – Kierowcę, który jechał A4 o ponad 100 km/h za szybko, potraktowali jak każdego, kto przekroczył „50 plus". A należało zatrzymać mu prawo jazdy i skierować sprawę do sądu. Sąd może bowiem zatrzymać prawo jazdy na czas od sześciu miesięcy do trzech lat i nałożyć do 5 tys. zł grzywny – mówi Pasieczny. Uważa, że za rażące wykroczenia kary powinny być wyższe, trzeba tylko skuteczniej egzekwować to prawo, które jest. – Za granicą polscy kierowcy jeżdżą przepisowo. Ale tam prawie każde wykroczenie jest rejestrowane i kierowca zawsze ponosi karę – mówi.