David Irving odpuścił sobie Polskę?

Minister w ten sposób odniósł się do informacji, że w terminie od 1 do 9 września brytyjski historyk David Irving zaplanował podróż po Polsce, podczas której chciał odwiedzić m.in. dawne niemieckie nazistowskie obozy w Treblince, Sobiborze, Bełżcu i Majdanku.

Zgodnie z planem wizyta miała zakończyć się w ubiegły poniedziałek. Wiele wskazuje na to, że Irving z niej zrezygnował. Tak wynika z odpowiedzi, którą resort dyplomacji wysłał do „Rzeczpospolitej". „MSZ nie otrzymało informacji od właściwych służb o ewentualnym pobycie Davida Irvinga na terytorium Polski w pierwszej połowie września" – napisano.

Czy MSZ posiada pełną wiedzę, a wizyty na pewno nie było? Spytaliśmy o to rzeczniczkę resortu Ewę Suwarę, ale nie przekazała nam żadnych dodatkowych informacji. A można mieć wątpliwości, czy Irvinga rzeczywiście nie było. Nasuwają się one po lekturze mejla od historyka, którego spytaliśmy o to, czy przyjechał do Polski.