Dziewięć osób z medalami Virtus et Fraternitas

Medale Virtus et Fraternitas (z łac. Cnota i Braterstwo) przyznawane są osobom, które niosły pomoc Polakom lub dbają o upamiętnianie miejsc związanych z historią Polski poza granicami kraju. O nadanie medalu wnioskuje dyrektor Instytutu Pileckiego.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda odznaczył dziewięć osób. – W ten symboliczny sposób Rzeczpospolita dziękuje tym, którzy umieli pokazać cnotę i braterstwo w najtrudniejszych czasach – powiedział. – Mimo czasem przecież racjonalności, która podpowiadała, by schować się i najlepiej nie wykonywać żadnych gestów, bo tak będzie najbezpieczniej, byli tacy, którzy umieli wyciągnąć rękę do drugiego człowieka – dodał prezydent Duda. Wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński stwierdził, że coraz mniej osób może zaświadczyć o cierpieniu, jakie stało się udziałem milionów obywateli polskich. – Z niepokojem obserwujemy tendencje do pisania historii na nowo, wybielania sprawców i przerzucania winy za ich zbrodnie na ofiary. Martwi nas niewiedza o okrutnej historii XX w. – dodał prof. Gliński.