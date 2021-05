Białorusini w Polsce. Zagrożeni, ale czy odpowiednio chronieni?

W Polsce od 2018 r. ochronę międzynarodową, głównie z powodu działalności opozycyjnej, otrzymało 401 obywateli Białorusi, z czego najwięcej, bo aż 205, w tym roku – wynika z danych przekazanych „Rzeczpospolitej" przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Białorusini, którzy uciekli do Polski przed prześladowaniami i nadal prowadzą „wywrotową" według Łukaszenki działalność (jak np. w kanale Nexta), opowiadają nam o mailach i telefonach z pogróżkami, jakie otrzymują. Mają być też śledzeni w Warszawie. Służby nie zdradzają, czy monitorują ich obecność w Polsce i czy to gwarantuje im bezpieczeństwo.

Eksperci twierdzą, że Polska musi monitorować środowiska opozycji białoruskiej, bo im także grozi realne niebezpieczeństwo. – Powinna być osłona kontrwywiadowcza, bo reżim Łukaszenki jest nieprzewidywalny – mówi poseł Marek Biernacki, były minister-koordynator ds. służb specjalnych. Podkreśla, że białoruskiemu prezydentowi „nie zależy na opinii Zachodu, a jedynie na poddaństwie wobec Rosji". – Porwanie europejskiego samolotu, by dopaść opozycjonistę, to sprawa bez precedensu. Ten reżim nie cofnie się przed niczym, musimy zdać sobie sprawę ze wzmożonej agentury białoruskiej i rosyjskiej w Polsce, które są zdolne do wszystkiego. To ogromne zadanie dla naszych służb: specjalnych i policji, by dbać o bezpieczeństwo tych ludzi w Polsce – wskazuje Biernacki.