Liczba broni w Polsce bije kolejne rekordy

I rzeczywiście, najwięcej sztuk broni przybywa do celów, w których najłatwiej uzyskać pozwolenie, czyli sportowych i kolekcjonerskich. W pierwszej kategorii liczba egzemplarzy na przestrzeni 2020 r. zwiększyła się o 13,8 tys., a w drugiej – 14,9 tys. Te kategorie zaczynają już odgrywać większą rolę niż broń do celów łowieckich, której w 2020 r. przybyło tylko 8 tys. sztuk. Z kolei liczba egzemplarzy broni do celów ochrony osobistej, gdzie wciąż w uzyskaniu pozwolenia dużą rolę odgrywa opinia policji, niemal w ogóle się nie zwiększa.

Niebezpieczne zjawisko dostrzega za to Jerzy Dziewulski. Jego zdaniem wielu posiadaczy broni do celów sportowych wbrew przepisom nosi ją przy sobie jak broń do ochrony osobistej. – Zawsze można przecież powiedzieć, że właśnie jedzie się na zawody – mówi. – Tymczasem posiadanie broni do celów ochrony osobistej wymaga przebudowy stylu życia. Chwyt za kolbę jest niestety często szybszy od myślenia – podkreśla.