Wampir z Bytowa chciałby wrócić do domu

Wstrzymano przetarg po tym jak "Wampir z Bytowa" zadzwonił do urzędu i stwierdził, że bardzo chciałby wrócić do Osiek.

Do wsi przyjeżdżało wielu ciekawskich obejrzeć dom „Wampira z Bytowa". To nie spodobało się władzom gminy. - Wolałbym, aby gmina była słynna z czystych jezior i powietrza, a nie z historii mordercy – przyznał wójt w rozmowie z „Głosem Szczecińskim".

Dodał, że przeraziło, go to zamieszanie wokół mieszkania. - Rozmawiałem nawet z kimś, kto twierdził, że siedział w więzieniu z Leszkiem Pękalskim. Przekonywał mnie o jego niewinności, twierdził, że cena nie gra roli, że on kupi to mieszkanie i będzie próbował udowadniać jego niewinność – opowiadał wójt.