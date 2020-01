Tragiczne wypadki w Tatrach. Nie żyją dwie osoby

Do pierwszego tragicznego wypadku doszło przed godz. 10 rano. Do centrali TOPR dotarły informacje o dwóch wypadkach pod Rysami.

Ale drugi z poszkodowanych niestety nie przeżył upadku z dużej wysokości. 34-latek z powiatu bielskiego zginął na miejscu. Ratownicy na pokładzie śmigłowca przetransportowali jego ciało do Zakopanego.

Do drugiego śmiertelnego wypadku doszło w rejonie Granatów. Przed czternastą do ratowników TOPR dotarło wezwanie do turysty poszkodowanego na Granatach. Na miejsce wyruszył śmigłowiec ratowniczy. Niestety okazało się, że turysta nie przeżył upadku z dużej wysokości.