Francja: Policjanci będą mogli nosić broń po służbie

Artykuł 24 tej samej ustawy zakazuje rozpowszechnianie zdjęć policjantów, co wywołało powszechne protesty. Artykuł 25 przewiduje, że funkcjonariusze, którzy noszą broń po służbie, nie mogą już być pozbawieni dostępu do miejsc takich jak muzea, kina, centra handlowe i szkoły.

Chociaż senatorowie przyjęli artykuł stosunkiem głosów 214 do 121 bez żadnych zmian w stosunku do wersji zatwierdzonej wcześniej przez Zgromadzenie Narodowe, artykuł wzbudził pytania i wywołał oburzenie senatorów wszystkich opcji politycznych.

Francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin zwrócił uwagę podczas debaty w Senacie, że noszenie broni przez policjantów po służbie nie jest nowym zjawiskiem. Od 2016 roku funkcjonariusze mają prawo do noszenia broni palnej poza godzinami pracy, jeśli wystąpili o to do przełożonych. Dziś ponad 30 tys. funkcjonariuszy we Francji przynosi broń palną do domu.