Do poprawczaka za udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym?

Relacje o wydarzeniach z 9 grudnia, Kacper zamieścił w mediach społecznościowych. „Na ostatnim, zorganizowanym z zachowaniem wszelkich obostrzeń wydarzeniu Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Spacerze dla Przyszłości, gdzie domagaliśmy się priorytetyzowania polityki klimatycznej w nadchodzących unijnych negocjacjach, zostałem zatrzymany przez policję dwukrotnie. Za pierwszym razem usłyszałem, że do policjantów ,,doszły słuchy o tym, że jestem niepełnoletni i pozostaję sam”. Nie było to prawdą, więc wskazałem przebywającego ze mną mojego ojca. Obaj zostaliśmy spisani. Pomimo oczywistego bezprawia tej sytuacji, znając jednak doświadczenie innych aktywistów w naszym kraju, nie protestowałem i przejąłem megafon, aby wygłosić przemówienie. Wypowiedziałem ledwie dwa zdania, gry po raz drugi podszedł do mnie policjant, mówiąc, że używanie megafonu w przestrzeni publicznej jest nielegalne i uderza w Ustawę o Ochronie Środowiska. Oddałem megafon koleżance i przemówienie kontynuowałem bez niego.” – pisze Kacper.

Klimatyczny spacer przebiegał bez zakłóceń, nikogo nie zatrzymano, ani nie ukarano za złamanie prawa, atmosfera była spokojna, a – zdaniem Kacpra – uczestnicy byli otwarci na dialog z policją. Mimo to, w czwartek, w zeszłym tygodniu, do drzwi Kacpra i jego rodziców zapukała kurator sądowa z III wydziału Sądu Rodzinnego w Opolu. Poinformowała, że policja przekazała sprawę do sądu rodzinnego, wskazując, że występuje „prawdopodobieństwo demoralizacji” i grożąc możliwością poprawczaka. Policyjnego wniosku nie przesłano do rodziców chłopaka, ani też nie zostawiła go kurator podczas wizyty. Nie wiadomo więc nawet, kto jest pod nim podpisany.

Potwierdziliśmy informacje o skierowaniu wniosku przez policję w Sądzie Okręgowym. Aneta Rempalska z Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Opolu przyznała, że sąd zwrócił się już o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego do kuratora sądowego i do policji - o informacje w sprawie. Jeszcze we wtorek można się spodziewać oświadczenia Sądu na temat Kacpra.

- Polska policja najwyraźniej uznała, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego są nastolatki - zwłaszcza jeśli protestują przeciwko polityce rządu. Po sprawie 14-letniego Maćka z Krapkowic i jego rówieśnicy z Olsztyna mamy kolejną podobną sprawę – komentuje posłanka Marcelina Zawisza z Lewicy (Razem), która zaangażowała się w pomoc dla nastolatków.

Z jakiego powodu władza zareagowała tak ostro na działania Kacpra? - Wydaje mi się, że władza zawsze się boi się aktywistów. Nie chodzi przecież o mnie, tylko o cały ruch i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny – mówi „Rzeczpospolitej” Kacper Lubiewski. – Na ulice wyszło z nami 200 osób, to dużo ludzi, jak na Opole i politycy to widzą. Nawet policjanci nie wierzą chyba, że zostanę ukarany poprawczakiem, chodzi o przestraszenie innych działaczy. Ale to nas tylko motywuje - dodaje.