Singapur wydał zgodę na sprzedaż mięsa "wyhodowanego" w laboratorium

Tzw. czyste mięso (ang. clean meat) powstaje w warunkach laboratoryjnych z komórek pobranych z mięśni zwierzęcia. Koszt pozyskania mięsa w ten sposób na razie jest bardzo wysoki.

"Pierwsza na świecie zgoda regulatora na prawdziwe, wysokiej jakości mięso powstające bezpośrednio z komórek zwierzęcych, przeznaczone do bezpiecznej konsumpcji przez ludzi toruje drogę do rozpoczęcia sprzedaży na niewielką skalę w Singapurze" - głosi komunikat firmy Eat Just.

Firma Eat Just poinformowała, że jej mięso będzie sprzedawane w Singapurze postaci nuggetsów. Wcześniej cenę jednego takiego nuggetsa szacowano na ok. 50 dolarów.