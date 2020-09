Coraz głośniej za granicą o Januszu Walusiu

„Na stadionach piłkarskich w Polsce często można spotkać ogromne transparenty z portretem Janusza Walusia. Nawołują do uwolnienia mężczyzny, odbywającego w RPA karę dożywocia za zabójstwo w 1993 roku czołowego przywódcy walki z apartheidem Chrisa Haniego” – brzmią pierwsze zdania artykułu, który przed kilkoma dniami opublikował portal BBC News.

Waluś to polski emigrant zarobkowy, który do RPA wyemigrował w 1981 roku. Prowadził niewielką hutę szkła i pracował jako kierowca, stopniowo radykalizując się politycznie. Czarnoskórego przywódcę komunistów Haniego zastrzelił, chcą wywołać rozruchy społeczne i zatrzymać demontaż apartheidu.

Jako pierwsze na podobizny Walusia na polskich stadionach zwróciły uwagę media z RPA. „Coraz częstsza obecność wizerunku i nazwiska Walusia, szczególnie na lokalnych meczach piłki nożnej, jest elementem rosnących starań prawicy o jego warunkowe zwolnienie w RPA i powrót do Polski” – napisał w pierwszej połowie września tygodnik z RPA „Mail & Guardian”. Tematem polskiego zabójcy zajęły się też w tym kraju m.in. portal Dialy Vox i jedna ze stacji radiowych z Kapsztadu.

Teksty, często na zasadzie „kopiuj wklej”, trafiły też do innych portali. Cezary Łazarewicz, autor książki „Nic osobistego. Sprawa Janusza Walusia”, twierdzi, że największy odzew spowodował artykuł na portalu BBC News. – Zaczęli odzywać się do mnie ludzie z całego świata. Napisała nawet żona Clive’a Derby-Lewisa, który był pomysłodawcą zamachu Walusia. Świadczy to o ogromnej sile BBC – mówi.