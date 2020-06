Znikają kolejne seriale komediowe, celebryci przepraszają za rasizm

Brytyjskie seriale komediowe "The Mighty Boosh" oraz "The League Of Gentlemen" nie są już dostępne w serwisach Netflix oraz NOW TV. "The League..." nie będzie także emitowany przez Sky.

Wcześniej z oferty Netfliksa i BBC zniknął też serial "Little Britain" (Mała Brytania).

W niektórych skeczach biali aktorzy występowali ucharakteryzowani na ludzi o innym niż własny kolorze skóry, co, według krytyków, jest przejawem rasizmu.