Znika popularny brytyjski serial. Zbyt rasistowskie dowcipy

Twórcy i głowni aktorzy serialu David Walliams i Matt Lucas pozwalali sobie na wiele ryzykownych dowcipów, m.in. na tzw. blackfacing, czyli przebieranie się za osoby innej rasy, malowanie twarzy, co uważane jest obecnie za mocno niestosowne i rasistowskie.

Dlatego też Netflix i BBC postanowiły usunąć serial ze swojej biblioteki. Nie będzie on dostępny zarówno na iPlayer jak i Britbox O dziwo twórcy serialu nie mają o to pretensji a Matt Lucas powiedział brytyjskim mediom, że dziś nie nakręciłby wielu skeczy z serialu, który powstał w latach 2003 – 2007. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych odcinków był ten w którym Walliams gra Desiree DeVere, czarnoskórą kobietę – przeprany w czarny kostium imitujący skórę. Z bibliotek zniknął też inny serial pary brytyjskich komików „Come Fly With Me”.