Kanye West opłaci edukację córki George'a Floyda

Zdarzenie wywołało gwałtowne protesty, które przekształciły się w starcia z policją. Do protestujących dołączyli chuligani, podpalający samochody i budynki, rabujący sklepy.

Do sprawy odniósł się także popularny raper Kanye West. Artysta zadeklarował, że opłaci fundusz uczelniany córce zmarłego George'a Floyda, Giannie. Dziewczynka ma obecnie 6 lat.

West chce wesprzeć finansowo również rodziny innych osób, których członkowie zginęli z powodu brutalności policji wobec Afroamerykanów - bliskich 25-letniego Ahmauda Arbery’ego, który został zastrzelony przez policjanta podejrzewającego go o kradzież oraz rodzinę 26-letniej Brenonny Taylor, sanitariuszki ośmiokrotnie postrzelonej przez funkcjonariuszy policji w Louisville podczas nalotu na jej mieszkanie. CNN informuje, że West chce przeznaczyć na ten cel dwa miliony dolarów. Artysta oprócz finansowego wsparcia dołączył też do protestujących. 4 czerwca można go było zobaczyć wśród uczestników marszu w Chicago.

Choć gest Westa jest szlachetny, internauci i fani przypominają, że artysta popiera Donalda Trumpa i podkreślają, że jest hipokrytą. W przeszłości raper krytykował Ruch Black Lives Matter. - Świat jest rasistowski, ok? Przestańmy się na tym koncentrować - mówił.