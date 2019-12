Schronisko wstrzymuje adopcje. "Pies to nie prezent"

Adopcje w schronisku w Białymstoku możliwe będą dopiero 10 stycznia 2020 roku. „Jak co roku nasze Schronisko przyłącza się do akcji PIES TO NIE PREZENT i wstrzymuje adopcję szczeniąt (do 6 miesiąca życia) do dnia 10 stycznia 2020 roku” - czytamy na facebookowym profilu placówki.



Coraz więcej schronisk decyduje się na zapobieganie nieprzemyślanym adopcjom zwierząt, wstrzymując adopcje przed świętami. Często są one prezentem pod choinkę, a później trafiają do schronisk z powrotem, bo nikt nie chce się nimi zajmować.