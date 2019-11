Włochy: 200 ataków w sieci dziennie na ocaloną z Auschwitz

Parlament poparł wniosek o utworzenie takiej komisji - ale bez głosów zasiadających w nim partii włoskiej prawicy.

Giorgia Meloni liderka partii Bracia Włosi tłumaczyła, że nie poparła komisji, ponieważ jej formuła nie uwzględnia roli islamskiego ekstremizmu w kwestii antysemityzmu.

Z kolei Salvini, były wicepremier Włoch mówił, że komisja może "ograniczyć wolność wyrażania opinii" i że "lewica określi rasizmem to, co Liga określa hasłem 'Najpierw Włosi'". Forza Italia oświadczyła z kolei, że komisja ma doprowadzić do wprowadzenia "politycznej cenzury".

Tymczasem znajdujące się w Mediolanie organizacja monitorująca wystąpienia antysemickie, Center of Contemporary Jewish Document’s Observatory on Anti-Jewish Prejudice, która ujawniła skalę ataków na Segre w mediach społecznościowych alarmuje, że liczba wystąpień antysemickich we Włoszech rośnie, zwłaszcza w sieci. Do końca września organizacja odnotowała 190 antysemickich incydentów, z czego 120 w sieci. W całym 2018 roku takich wystąpień było 153, a w 2017 - 91.

Ataki te obejmują zniesławianie, osobiste ataki i umniejszanie zbrodni nazizmu. Rzadziej dochodzi do aktów agresji - w tym roku w gminie Cuneo spoliczkowano Żydówkę, a w Rzymie opluto żydowskiego profesora.

Ruth Dureghello, stojąca na czele największej żydowskiej wspólnoty w Rzymie twierdzi, że głosowanie ws. komisji ds. nienawiści obok "manifestacji antysemityzmu, rasizmu, dyskryminacji i nienawiści są sygnałami, że klimat się zmienił".

- Prawicowcy podjęli wybór, który moim zdaniem jest błędny i groźny. Historia osoby, która zgłosiła propozycję stworzenia komisji, powinna skłonić ich do głębszego namysłu - powiedziała Dureghello.

Segre miała 13 lat, gdy wysłano ją do Auschwitz, gdzie zamordowano jej ojca i dziadków.