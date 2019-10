Chciał sprawdzić, czy postrzelony jeleń oddycha. Myśliwy nie żyje

- Pracuję tu od 20 lat i jest to jedna z dziwniejszych rzeczy, jakie się tutaj wydarzyły - powiedział Keith Stephens z miejscowej straży leśnej. - Poszedł sprawdzić, aby upewnić się, że zwierzę nie żyje. Najwyraźniej tak nie było - dodał.

Po ataku zwierzęcia Alexander był w stanie zadzwonić do swojej żony, która wezwała na miejsce pogotowie ratunkowe. Choć 66-latek został zabrany do szpitala, nie udało się go uratować. Na jego ciele znaleziono kilka ran kłutych zadanych przez jelenia, ale eksperci twierdzą, że nie jest jasne, czy to one były przyczyną śmierci. - Sekcja zwłok nie zostanie przeprowadzona, więc możemy nigdy nie dowiedzieć się, co się naprawdę wydarzyło - podkreślił Stephens.

Straż leśna w Arkansas doradza myśliwym, aby upewniali się, że zastrzelone przez nich jelenie nie poruszają się przez około 30 minut, zanim zbliżą się do zwierzęcia.