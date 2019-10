Mózg na granicy chaosu działa najlepiej

Naukowcy od dawna zastanawiali się, jak miliardy niezależnych neuronów w mózgu łączą się, aby powstała maszyna biologiczna, która z łatwością pokonuje najbardziej zaawansowane komputery. Ostatnie 20 lat przyniosło wiele dowodów, że aby to osiągnąć mózg „nakręca się” do granic możliwości, a mimo to nie ulega uszkodzeniu. Hipoteza krytyczności (reżim obliczeniowy optymalizujący przetwarzanie informacji) zakłada, że mózg stoi na cienkiej linii między maksymalnym pobudzeniem a chaosem. Dokładnie w tym stanie przetwarzanie informacji jest maksymalne.

