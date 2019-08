Większość Niemców i Polaków uważa nasze relacje za dobre

Jak wynika z tegorocznego Barometru, choć zarówno Niemcy, jak i Polacy zdają sobie sprawę, że II wojna światowa wciąż wpływa na wzajemne relacje, Niemcy dostrzegają ten wpływ rzadziej.

Polacy mają wątpliwości, czy międzynarodowa opinia publiczna uznaje cierpienia, jakie polski naród poniósł w swojej historii. 73 proc. badanych Polaków i 70 proc. Niemców uznaje go za silny lub niewielki. Spada jednak odsetek badanych, którzy twierdzą, że jest on silny. Od 2008 roku spadł w Polsce z 43 proc. do 32 proc. W Niemczech z 34 proc. w 2008 roku do 22 proc. obecnie.

14 proc. Polaków i 19 proc. Niemców uważa natomiast, że II wojna światowa nie ma żadnego wpływu na wzajemne relacje.