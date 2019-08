Niemcy: Głuszec im groził, więc go zabili. Zostali pobici

Jak podała policja z miejscowości Titisee-Neustadt, w chwili popełnienia czynu domniemani sprawcy byli nietrzeźwi. Mężczyźni - 20- i 22-latek - powiedzieli policji, że wcześniej głuszec im groził, a oni jedynie się bronili.

Innego zdania byli świadkowie zdarzenia. Rozwścieczeni, rzucili się na podejrzanych o zabicie ptaka, pobili ich, oblali piwem i zatrzymali do przyjazdu policji. Funkcjonariusze badają sprawę, zajmując się m.in. wątkiem spowodowania uszkodzeń ciała.

Głuszec zwyczajny to największy ptak grzebiący Europy. Samiec osiąga długość ok. 100 cm i rozpiętość skrzydeł ok. 135 cm. Głuszce lubią rozległe, stare bory o gęstym podszyciu. Unikają siedzib ludzkich. W Szwarcwaldzie realizowany jest program stabilizujący populację głuszców. W Polsce ptaki te objęte są ścisłą ochroną, w ciągu kilku dekad ich populacja w naszym kraju drastycznie zmalała i wynosi ok. 550-750 sztuk.