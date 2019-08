Najwięcej przypadków odry: Ukraina i dwa państwa Afryki

WHO podaje, że największą liczbę przypadków odnotowano w Demokratycznej Republice Konga, na Madagaskarze i na Ukrainie. W ciągu kilku ostatnich miesięcy liczba przypadków odry na Madagaskarze gwałtownie spadła, co jest wynikiem ogólnokrajowej kampanii na rzecz szczepień. WHO podkreśla, że pokazuje to, jak skuteczne są szczepienia w walce z chorobą.

Poważne epidemie pojawiły się również w Angoli, Kamerunie, Czadzie, Kazachstanie, Nigerii, na Filipinach, w Sudanie Południowym, Sudanie i Tajlandii. Najwięcej chorych jest w krajach, gdzie sczepienia nie są powszechne.

Także w Stanach Zjednoczonych odnotowano najwyższą liczbę przypadków zachorowań od 25 lat. Europejski oddział WHO od początku roku odnotował blisko 90 tys. przypadków zachorowań. To więcej niż w całym ubiegłym roku (84462).

Brak szczepień jest różny w zależności od państwa. Wynika to głównie z braku odpowiedniej opieki medycznej, trwających konfliktów oraz błędnych informacji na temat skuteczności szczepień.

Według danych WHO i UNICEF-u opublikowanych w lipcu 2019 r. 86 % dzieci otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze, a 69 % drugą. Oznacza to, że około 20 milionów dzieci w 2018 r. nie otrzymało żadnej szczepionki przeciw odrze w ramach rutynowych programów szczepień.