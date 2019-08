USA: Miasto przeprasza za selfie zrobione przez policjantów

Ciało niemowlęcia znaleziono w czwartek przed południem w pobliżu zalesionego terenu. Na tym etapie dochodzenia policja nie znała tożsamości dziecka.

Kilka godzin później w tym samym miejscu uśmiechnięci funkcjonariusze zrobili sobie zdjęcie, które później znalazło się na Twitterze.

Fotografia pojawiła się również na filmie, które przedstawia innych miejskich funkcjonariuszy i urzędników.

Check out the #CityHallSelfie Day recap video! Many thanks to all the City of Columbia staff and community members who participated! #ShowMeCoMo Thanks to @CityHallSelfie @ELGL50 for creating a day specifically for celebrating local government! pic.twitter.com/eykmWsnmYi