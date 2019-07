Amsterdam: Prostytutki nie chcą opuścić dzielnicy czerwonych latarni

Okna domów publicznych i seks-shopów są jedną z największych atrakcji Amsterdamu, który przyciąga każdego roku 18 mln turystów.

Rosnąca przestępczość i wzrost samej liczby odwiedzających przyczynił się do powstania dużej liczby problemów w rejonie, który był nazywany przez policję "kilometrem kwadratowym nędzy".

Za zmianami w dzielnicy są okoliczni mieszkańcy. - Kobiety są tu traktowane gorzej niż zwierzęta cyrkowe - powiedział w rozmowie z AFP jeden z nich.

Innego zdania są same prostytutki. - 93 proc. ze 170 przepytanych osób mówi, że nie chce stąd odejść - powiedziała pochodząca z Rumunii Anna. Kobiety godzą się tylko na jedno z proponowanych rozwiązań: stworzenie więcej punktów do świadczenia usług, co da możliwość legalnego zatrudnienia kobietom, które teraz robią to bez licencji.

- Nazywanie nas ofiarami i podatnymi na handel ludźmi nie jest dla nas korzystne. To tworzy wokół nas znamię. Przestańcie mówić o nas w ten sposób - tłumaczą.