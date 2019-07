Chiny: Zero tolerancji dla protestów w Hongkongu

Grupa aktywistów wdarła się na teren lokalnego parlamentu i okupowała go przez kilka godzin. Opuścili budynek po interwencji policji.

Po powrocie do Chin Hongkong cieszy się dużą autonomią, funkcjonując według reguły "jeden kraj - dwa systemy". Mieszkańcy kraju cieszą się m.in. prawem do protestów i dostępem do niezawisłych sądów.

Jednak nowe przepisy ekstradycyjne wzbudziły w Hongkongu obawy, że prawo zostanie użyte do ograniczenia swobód obywatelskich i sądzenia prodemokratycznych aktywistów przez zależnych od komunistów sędziów. Po protestach władze zawiesiły prawo, ale nie doprowadziło to do uspokojenia sytuacji. Demonstranci domagają się całkowitego wycofania się władz z nowych przepisów, a część domaga się dymisji szefowej administracji Hongkongu Carrie Lam.