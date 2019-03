Po zamachu mieszkańcy Nowej Zelandii dobrowolnie oddają broń

Wielu właścicieli broni w Nowej Zelandii dobrowolnie zrezygnowało ze swoich półautomatycznych karabinów w następstwie ataku terrorystycznego w Christchurch.

28-letni Brenton Tarrant, sprawca ataku na dwa meczety w Christchurch, w którym zginęło 50 osób, a 50 zostało rannych, cztery sztuki posiadanej przez siebie broni kupił w internetowym sklepie.

Władze kraju poinformowały po ataku, że wprowadzą ograniczenia w dostępie do posiadania broni.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów, w których autorzy informują, że dobrowolnie oddają broń policji.

John Hart, rolnik i członek Partii Zielonych powiedział, że zabrał swój półautomatyczny karabin na posterunek policji, gdzie porzucił go "bez zadawania pytań". - Proces był prosty. Wypełniłem formularz i oddałem broń - powiedział.

Mężczyzna na Twitterze zachęcał inne osoby, by postąpiły podobnie. "Do dzisiaj byłem jednym z Nowozelandczyków, którzy posiadali półautomatyczny karabin. Na farmie są one użytecznym narzędziem w niektórych okolicznościach, jednak moja wygoda nie przeważa nad ryzykiem niewłaściwego użycia broni" - napisał.

"Nie potrzebujemy ich w naszym kraju. Musimy mieć pewność, że to się nie powtórzy" - dodał.

Hart wykorzystywał broń do likwidowania szkodników na swojej farmie. Przyznaje, że może wykonywać tę samą pracę w inny sposób.

Dostępny w Nowej Zelandii serwis Trade Me zlikwidował ze swojej oferty broń. Oferty sprzedaży zostały już usunięte. Jak wynika z ustaleń śledczych napastnik z Christchurch broń wykorzystaną w zamachu zakupił właśnie przez internet.