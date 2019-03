Paryż: Mieszkańcy malowniczej uliczki mają dość Instagrama

Ulica Rue Cremieux w Paryżu stała się bardzo popularna na Instagramie. Wielu użytkowniku serwisu robi sobie tam zdjęcia, gdy odwiedza stolicę Francji. Liczba osób jest tak duża, że okoliczni mieszkańcy mają dość. Chcą, by władze miasta zainstalowały bramy.

Kolorowe budynki, brukowana ulica i brak samochodów - z tego połączenia powstaje miejsce, które przyciąga użytkowników Instagrama z całego świata.

Popularność ulicy Rue Cremieux w Paryżu przeszkadza jednak okolicznym mieszkańcom. Zwrócili się do władz miasta o zainstalowanie bram na obu końcach ulicy. Ma to powstrzymać osoby, które próbują zrobić sobie zdjęcie przed drzwiami do budynków.

Mieszkańcy zgłaszają, że na ulicy pojawiają się uczestnicy imprez, świeżo poślubione pary, osoby uprawiające jogę, miłośnicy mody i wiele więcej. Poinformowali władze Paryża, że nigdy nie mają z tego powodu spokoju.

- Siadamy do posiłku i za oknem widzimy osoby, które robią sobie zdjęcia. Niektórzy potrafią godzinami kręcić filmy. Uczestnicy wieczorów kawalerskich potrafią przez długi czas krzyczeć. To jest wyczerpujące - mówi jeden z mieszkańców.

Najgorzej sytuacja wygląda wieczorami i w weekendy. Lokalne władze starają się znaleźć rozwiązanie tego problemu.