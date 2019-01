Facebook usuwa 16 stron łamiących jego zasady, m.in. Pilne 24, Dziennik Narodowy czy Zakazana Prawda

Po trwającym kilka miesięcy wewnętrznym śledztwie Facebook zdecydował się na zamknięcie 16 stron, których administratorzy złamali regulacje firmy. Zamknięte między innymi Pilne 24 (ponad 320 tys fanów), Dziennik Narodowy (211 tys), Kot Kaczora (15 tys.), Drużyna Narodowa, Zakazana Prawda, Kocham Cię, POOM czy Lot za grosz.

„Decyzja o usunięciu stron jest konsekwencją zachowania ich twórców, a nie publikowanych przez nich treści” podkreśla Facebook w komunikacie.

Mechanizm był prosty. Najpierw powstawały strony dla osób zainteresowanych jakimś hobby czy sportem. „Były to między innymi nieoficjalne strony dla fanów popularnych klubów piłkarskich i samochodów sportowych, strony z memami oraz strony dotyczące innych tematów. Strony te sprawiały wrażenie wiarygodnych i przyciągnęły setki tysięcy obserwatorów” – tłumaczy Facebook.

Następnie wielokrotnie zmieniano ich nazwy, by w końcu połączyć je ze stronami prezentującymi bardzo mocno zaangażowane treści polityczne. „Tego rodzaju zachowania nie są dozwolone na Facebooku, ponieważ nie chcemy, aby odbiorcy byli wprowadzani w błąd poprzez zmiany nazw i połączenia stron, które w istotny sposób zmieniają ich temat. W jasny sposób tłumaczymy to w naszym regulaminie” – czytamy w komunikacie Facebooka.

„Chociaż staramy się coraz skuteczniej przeciwdziałać tego rodzaju nadużyciom, stanowi to nieustanne wyzwanie, ponieważ odpowiedzialne za nie osoby wykorzystują wciąż nowe metody działania. Chcąc pozostawać o krok przed nimi, musimy stale zwiększać naszą efektywność. Oznacza to tworzenie coraz lepszych technologii, zatrudnianie większej liczby osób, a także ściślejszą współpracę z organami ścigania, ekspertami ds. bezpieczeństwa i innymi firmami. Robimy to wszystko, aby powstrzymać tego typu niepożądane zjawiska na naszej platformie oraz zagwarantować bezpieczeństwo, by ludzie mogli nadal ufać więziom, jakie tworzą na Facebooku” – konkluduje amerykańska platforma społecznościowa.