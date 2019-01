Wielka Brytania: Ograniczą prędkość po wypadku księcia Filipa?

Limit prędkości na drodze w pobliżu posiadłości królewskiej Sandringham, gdzie 17 stycznia samochód kierowany przez księcia Filipa, męża królowej Elżbiety II brał udział w wypadku, ma zostać ograniczony - informuje BBC.

Dopuszczalna prędkość na drodze A149 ma zostać zmniejszona z 60 do 50 mil na godzinę (z ok. 96 do 80 km na godzinę). Na drodze mają też zostać zainstalowane fotoradary.

Książę Filip nie doznał obrażeń w wypadku, w czasie którego jego samochód zderzył się z innym pojazdem i przewrócił na bok. Niewielkich obrażeń doznały dwie osoby jadące drugim samochodem, który brał udział w kolizji. Dziewięciomiesięczne dziecko, które znajdowało się w tym samochodzie, nie doznało obrażeń.

Władze przyznają, że drogi w hrabstwie Norfolk, w którym doszło do wypadku "nie są przystosowane do współczesnych czasów" i że "nie zostały zbudowane zgodnie ze współczesnymi standardami".

O zmniejszeniu limitu prędkości na drodze mówiło się już przed wypadkiem z udziałem księcia Filipa. Takie postulaty pojawiły się już w 2015 roku.

W latach 2012-2018 na drodze A149, wzdłuż wybrzeża Norfolk, doszło do 40 wypadków, w pięciu z nich były ofiary śmiertelne.