Dzięki kocim językom powstała innowacyjna szczotka do włosów

Lizanie futra przez koty skłoniło naukowców do przyjrzenia się strukturze powierzchni ich języków i stworzenia innowacyjnej szczotki do włosów.

Amerykańscy naukowcy postanowili sprawdzić, co sprawia, że futro kotów jest czyste i doskonale wygładzone. W tym celu badacze przyjrzeli się strukturze kocich języków w warunkach laboratoryjnych.

Grzebienie i szczotki, których używamy mają proste zakończenia. Zdaniem naukowców jest to powód dla którego nie są w stanie skutecznie rozdzielić włosów i usunąć splątań. Mają zbyt gładką powierzchnię.

Czytaj także: Pogadajmy jak kot z człowiekiem

Poniżej dalsza część artykułu

Koci język często porównywany jest do tarki. Szorstkość spowodowana jest występowaniem na ich języku brodawek. Są to małe, skierowane do tyłu kolce zbudowane z keratyny – tego samego materiału, który wchodzi w skład ludzkich paznokci. Wypustki nie tylko przypominają kształtem łopatki czy pazury, ale są również bardzo sztywne. Aby dowiedzieć się, jaką rolę odegrywają te brodawki, Alexis Noel i David Hu z Georgia Institute of Technology w Atlancie wykonali mikroskopowe skany języków sześciu gatunków kotów - domowego kota, rysia, kuguara, lamparta śnieżnego, tygrysa i lwa.

Naukowcy odkryli, że kształt brodawek umożliwia szybkie wchłanianie śliny. Pomaga także głęboko sięgać w futro, aby dotrzeć do skóry.

Odkrycia te zainspirowały naukowców do stworzenia innowacyjnej szczotki do włosów. Powstała ona za pomocą drukarki 3D z gumy silikonowej, przypominającej język kota. Daje ona dużo lepsze efekty niż klasyczna szczotka do włosów, gdyż skutecznie je rozdziela i bez problemu usuwa splątania.

Badanie opublikowane zostało 19 listopada w czasopiśmie „Proceedings of National Academy of Sciences”.

Najprawdopodobniej stworzone zostaną także gadżety do czyszczenia dywanów i innych powierzchni z włosia, które zainspirowane będą kocimi językami.