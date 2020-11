Koronawirus: Notariusz raczej nie dotrze do zakażonego Covid-19

A i przyjazd do domu będzie niepewny, jeśli zaistnieje zagrożenie zakażeniem.

– To indywidualne decyzje notariuszy, ale znam przypadek, że notariusz był zaproszony do szpitala, lecz lekarze odmówili zgody na jego wizytę – mówi „Rz" notariusz Anna Dańko-Roesler, prezes Stowarzyszenia Notariuszy RP. – Wiele osób zdaje sobie sprawę z ryzyka, o czym świadczą częstsze telefony i wizyty w kancelarii seniorów chcących sporządzenia testamentu notarialnego z zachowaniem rygorów sanitarnych – dodaje rejent.

A co, gdy nie mamy dostępu do notariusza? Wtedy możemy własnoręcznie (sami!) spisać testament na dowolnej kartce papieru, choćby jednym zdaniem, byle było wiadomo, jakim osobom wskazanym z imienia i nazwiska przekazujemy spadek i w jakiej części. Jeśli zdrowie nie pozwala na napisanie testamentu od początku do końca, zostaje oświadczenie ostatniej woli wobec trzech świadków, np. pracowników szpitala, dla których taka czynność nie jest nowością.