Ziobro broni TV Trwam. „Nękanie i inwigilacje rodem z reżimu Łukaszenki”

Zdaniem Zbigniewa Ziobry „mamy do czynienia ze zjawiskiem, w którym organizacje, często finansowane ze źródeł zewnętrznych poza Polską, realizują zadania wyznaczone im przez sponsorów, którzy dają finansową gwarancję funkcjonowania tych podmiotów”. Podobnie jak o. Tadeusz Rydzyk, skrytykował Watchdog , podkreślając, że „gdy mamy do czynienia z finansowaniem zewnętrznym, często trudno sprawdzić kto jest rzeczywistym zleceniodawcą późniejszej aktywności tych instytucji”.

- Często te podmioty wykazują nadaktywność wyrażającą się w przekraczaniu granic prawa, które zakreśla ustawa o dostępie do informacji publicznych - przekonywał w Radiu Maryja prokurator generalny i zawyrokował, że „klasycznym przykładem jest doświadczenie fundacji Lux Veritatis, która stała się przedmiotem nękania ze strony Stowarzyszenia Watchdog Polska”. - Trudno nazwać to inaczej, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na etapie postępowania karnego - mówił, zarzucając organizacji „nadużycia” i „szykanowanie”.

- Nie ma tutaj mowy o żadnym przestępstwie i podejrzeniu przestępstwa. W sposób oczywisty i jasny widać, że jest to naciągana sprawa i w sposób instrumentalny oraz bezpodstawny próbuje się angażować sądy karne, by prześladować fundację i osoby, które są w wielu środowiskach szanowane i cenione. Te działania są podejmowane właśnie po to, by je piętnować, atakować, niszczyć i pokazywać, że są stawiane pod pręgierzem oskarżeń karnych - powiedział minister sprawiedliwości.

- Tutaj nie chodzi o sprawiedliwość i prawo, lecz o nękanie i inwigilacje. To są metody wzięte rodem z reżimu Łukaszenki. Nie do pomyślenia jest to, że ktoś ma odwagę formułować takie wnioski - dodał Ziobro.