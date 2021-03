Jaki: Poparcie dla Funduszu Odbudowy? Nie ma możliwości

- Jest bardzo dużo rzeczy, które nas łączą. Gdyby porównać nasze rządy z rządami poprzedników trzeba zobaczyć, że wszystko idzie w dobrym kierunku, wiele rzeczy nam się udaje. Są jednak różnice między nami a PiS-em czy Porozumieniem w prowadzeniu asertywnej polityki zagranicznej - mówił Jaki.

- Spór grudniowy dotyczył kwestii fundamentalnej - tego, że UE staje się państwem Stanami Zjednoczonymi Europy - kontynuował europoseł pytany o sprzeciw Solidarnej Polski wobec zgody polskiego rządu na budżet UE i Funduszu Odbudowy.

- Ja uważam, że jeśli taka konstrukcja się dokona, Polska będzie w tej konstrukcji (Stanach Zjednoczonych Europy - red.) państwem drugiej kategorii - podkreślił europoseł.

Dlaczego PiS nie widzi tego zagrożenia? - Może mają większą wiarę w to co opowiadają liderzy UE, elity europejskie i biurokraci. Ja jestem do tego sceptyczny - stwierdził Jaki dodając, że rozporządzenie wiążące wypłatę środków unijnych z kwestiami praworządności jest "zmianą większą niż zmiana traktatu nicejskiego na traktat lizboński".