Armia rośnie nie tak szybko

Jednak z danych obrazujących stan ewidencji Wojska Polskiego wynika, że pod koniec 2018 r. wojska operacyjne liczyły 104,3 tys. żołnierzy, a WOT – 14 tys. ochotników, a pod koniec sierpnia 2019 r. – było ok. 106 tys. żołnierzy zawodowych oraz ponad 18 tys. ochotników WOT. To oznacza, że w trakcie trwania kampanii liczba żołnierzy wzrosła zaledwie o kilka tysięcy. W tym czasie – jak podaje MON – z wojska odeszło 3,5 tys. żołnierzy, ubyło też ponad 2 tys. służących w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Co zatem stało się z chętnymi deklarujących chęć wstąpienia do wojska w ramach akcji „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej"?

Ze statystyk resortu obrony, do których dotarliśmy, wynika jednak, że większe zainteresowanie służbą niż w trakcie akcji było w roku 2016 (przyjęto 7,2 tys. kandydatów do służby), czy w 2018 – 7,4 tys.

Z danych, które otrzymaliśmy od płk Joanny Klejszmit, rzeczniczki Sztabu Generalnego WP, wynika, że w ostatnich czterech latach coraz więcej rezerwistów było wzywanych na krótkie (zwykle od 5 do 10 dni) ćwiczenia wojskowe. W 2015 r. wojsko wezwało ok. 13 tys. rezerwistów, a np. w 2018 już ok. 30 tys., a w tym roku powinno otrzymać takie wezwanie ok. 38 tys. osób. Sztab Generalny nie odpowiedział nam na pytanie, jaki procent wezwanych w rzeczywistości stawił się w jednostkach wojskowych. Nie ma też danych, jaki jest średni wiek wzywanych rezerwistów.