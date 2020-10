Ilu żołnierzy jest w WOT?

Formacja ta jest tworzona od czterech lat. - Na chwilę obecną mamy w szeregach ponad 2,5 tysięcy żołnierzy, którzy są w służbie powyżej 3 lat oraz 7 tysięcy żołnierzy w służbie powyżej 2 lat. Obecnie 1/3 żołnierzy OT to rezerwiści, a 2/3 to żołnierze, którzy do tej pory nie pełnili żadnej formy służby. Blisko 1 tysiąc naszych żołnierzy przeszło już do służby zawodowej w WOT oraz innych rodzajach Sił Zbrojnych. Zaś 106 żołnierzy zostało podchorążymi w akademiach wojskowych, w tym 14 w tym roku - dodaje płk. Pietrzak.