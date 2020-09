Armia rozciągnie tarczę nad Polską

Ćwiczenie zostanie przeprowadzone od 17 do 25 września na wszystkich lotniskach wojskowych w Polsce. Manewry te porównywane są przez wojskowych do ćwiczeń sił lądowych USA, które odbyły się latem pod kryptonimem Defender-Europe 20.

Można się spodziewać na polskich lotniskach i w przestrzeni powietrznej kilkudziesięciu samolotów sojuszniczych, m.in. F-16, czy tankowców, być może też maszyn piątej generacji F-35 A (uczestniczyły one w podobnych manewrach rok temu nad Adriatykiem). Strona amerykańska, bez udzielenia wyjaśnień, nie odpowiedziała na pytania „Rzeczpospolitej" o to, jakie maszyny pojawią się w Polsce i ile ich będzie, a także czy zostaną przemieszczone do Polski zestawy Patriot.