Komendant Główny Policji: Walczyliśmy z pandemią, nie z protestującymi

Pytany o incydenty, do których doszło w ostatnim roku, jak używanie gazu czy pałek teleskopowych Komendant Główny Policji odparł, że w związku ze zgłoszeniami prowadzono szereg postępowań wewnętrznych. - W zdecydowanej większości te zarzuty w stosunku do funkcjonariuszy się nie potwierdzają - stwierdził.

"Walczyliśmy z pandemią"

Pytany o spadek zaufania do policji Jarosław Szymczyk mówił, iż jest przekonany, że zjawisko to wystąpiło we wszystkich krajach Unii Europejskich.

- Siłą rzeczy pandemia spowodowała wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w naszych swobodach, w naszej wolności i siłą rzeczy to na policję spadła konieczność egzekwowania tych obostrzeń - powiedział.

- Nie walczyliśmy z protestującymi, walczyliśmy z pandemią - zadeklarował. - Dążyliśmy do tego, żeby nie dochodziło do dużych zgromadzeń, żeby nie dochodziło do kontaktu międzyludzkiego, bo jak nigdy akurat w tym czasie potrzebne było to... generalnie troska o drugiego człowieka przejawiała się w tym, że powinniśmy zachowywać od siebie dystans i nie gromadzić się - przekonywał.

Zdaniem Komendanta Głównego Policji, w Polsce "zbudowano fałszywą narrację o tym, że policjanci biją kobiety pałkami teleskopowymi" podczas protestów.

- Bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy elementy udziału funkcjonariuszy po cywilnemu w tych protestach i stwierdziliśmy, że doszło w jednym przypadku do użycia pałki teleskopowej przez funkcjonariusza polskiej policji. Pałka została użyta wobec mężczyzny, który wcześniej próbował tę pałkę temu funkcjonariuszowi wyrwać i to był jedyny przypadek - oświadczył gen. insp. Szymczyk.