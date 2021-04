Nietrzeźwy funkcjonariusz SOP spowodował stłuczkę

Tvn24.pl poinformował, że do incydentu doszło 11 kwietnia w Jastrzębiu-Zdroju. Funkcjonariusz, który spowodował stłuczkę, był nietrzeźwy. - Oddalił się z miejsca, gdzie doszło do stłuczki, ale potem został namierzony przez policję. Okazało się, że miał promile - powiedział portalowi „informator zbliżony do SOP”.

Poniżej dalsza część artykułu