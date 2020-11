Zlikwidowano laboratoria narkotyków. Zatrzymano chemików

W ramach akcji w Bystrzycy Kłodzkiej odkryto laboratorium substancji psychotropowych w postaci metamfetaminy. Na miejscu zatrzymano obywatela Czech, który podejrzany jest o produkcję znacznej ilości narkotyków.

Podczas przeszukania policjanci znaleźli ok. 130 gramów kryształu metamfetaminy, co stanowi prawie 1,3 tysiąca porcji dilerskich. Na miejscu było również blisko 5000 ml cieczy zawierającej metamfetaminę. Gdyby doszło do wytrącenia narkotyku czyli zakończenia reakcji chemicznej podejrzany mógłby uzyskać ok. 6 kg metamfetaminy, czyli co najmniej 60 tysięcy "działek".

Policjanci zatrzymali również 37-latka podejrzanego o produkcję siarczanu amfetaminy. W mieszkaniu we Wrocławiu zabezpieczono ponad 28 kg amfetaminy w postaci soli, z czego można by uzyskać ponad 280 tysięcy porcji.

Prowadzone jest również śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Zlikwidowano czynną linię produkcyjną metamfetaminy. Laboratorium znajdowało się w pomieszczeniach gospodarczych posesji w Jeleniej Górze.

Funkcjonariusze natrafili tam na ponad 2,2 kg matamfetaminy (2,2 tys. porcji dilerskich), blisko 1,2 kg pseudoefedryny.

Sąd Rejonowy we Wrocławiu przychylając się do wniosku prokuratora prowadzącego postępowanie, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 3 osób. Dozorem policyjnym został objęty czwarty podejrzany.