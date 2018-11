Komisja Europejska nie wycofa skargi na Polskę do TSUE ws. ustawy o Sądzie Najwyższym

Komisja Europejska nie wycofa swojej skargi na polską ustawę o Sądzie Najwyższym - informuje TOK FM.

Jak podaje TOK FM na Twitterze, komisarz V.Jourova poinformowała w rozmowie z czeskimi dziennikarzami, że Komisja Europejska pozytywnie przyjmuje nowelę, ale skargi nie wycofa ani nie zatrzyma procedury z art. 7.

Przypomnijmy, iż w ubiegłym tygodniu polski parlament w ekspresowym tempie przegłosował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

Ustawa przewiduje powrót do orzekania (do ukończenia 70 lat) sędziów Sądu Najwyższego i NSA, których poprzednie nowele przenosiły w przyśpieszony stan spoczynku (w związku ze skróceniem wieku emerytalnego sędziów do 65 lat), oraz powrót do funkcji pierwszego prezesa SN Małgorzaty Gersdorf i prezesów Izby Pracy Józefa Iwulskiego oraz Izby Karnej Stanisława Zabłockiego. Ich kadencje uważać się będzie za nieprzerwane.

Przypomnijmy, iż we wrześniu Komisja Europejska zaskarżyła polską ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Skarga do TSUE dotyczy zapisów o obniżeniu wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat, co skraca mandat 27 sędziów oraz przerywa kadencję I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. KE wystąpiła o rozpatrzenie sprawy w trybie przyspieszonym. Jednocześnie chciała zamrożenia przepisów o przejściu sędziów SN w stan spoczynku.

W październik Trybunał Sprawiedliwości UE pozytywnie rozpatrzył wniosek KE ws. zamrożenia, i postanowił zawiesić przepisy dotyczące stanu spoczynku najstarszych sędziów Sądu Najwyższego i przywróceniu ich do pracy na warunkach, obowiązujących przed wejściem w życie nowej ustawy o SN, i wstrzymaniu mianowań na ich miejsca.