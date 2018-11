Wielki powrót sędziów do Sądu Najwyższego

22 sędziów SN w tym troje prezesów usuniętych na wcześniejszy stan spoczynku wraca do orzekania na dawne stanowiska.

Wielki powrót

Pod naciskiem

Inny jednak SN

Bez żadnych proceduralnych poprzeczek - to sedno projektu ustawy złożonego przez posłów PIS w środę, którą tego samego dnia zajął się Sejm, a ma wejść w życie natychmiast (z dniem następującym po dniu ogłoszenia).Projekt przewiduje powrót do orzekania (do ukończenia 70 lat) sędziom Sądu Najwyższego i NSA, którzy przeszli na przyśpieszony stan spoczynku (w związku ze skróceniem wieku emerytalnego sędziów do 65 lat) oraz powrót do pełnienia funkcji pierwszego Prezesa SN Małgorzaty Gersdorf oraz prezesów Izby cywilnej - Dariusza Zawistowskiego oraz Izby Karnej - Stanisława Zabłockiego. Ich kadencje uważać się będzie za nieprzerwane. Dodajmy, że sześcioletnia kadencja prof. Gersdorf kończy się 30 kwietnia 2020 r. Powracający sędziowie, będą musieli jednak zwrócić pobrane odprawy związku z przejściem w stan spoczynku, ale pełne wynagrodzenie za czas przerwy w orzekaniu dostaną. Wszystkie niezakończone postępowania sądowe wszczęte na podstawie teraz uchylanych przepisów będą podlegały umorzeniu z mocy prawa, niezależnie od etapu, na którym są, choć te decyzje będą już w rękach sędziów.Jak napisano w uzasadnieniu, projekt jest skutkiem zastrzeżeń do skrócenia wieku emerytalnego sędziów SN i przymusowego przeniesienia ich w stan spoczynku, zgłaszanych przez różne środowiska w kraju, polityczne i prawnicze ale też instytucje, w szczególności sam Sąd Najwyższy, jak też instytucje Unii Europejskiej. Jest też odpowiedzią, na toczące się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE postępowaniem ze skargi Komisji Europejskiej, w którym zapadło 19 października tymczasowe zabezpieczenie nakazujące władzom polskim przywrócenie w SN stanu sprzed zmian tj. 3 kwietnia br. - Projekt jest zgodny z oczekiwaniem Trybunału Sprawiedliwości UE oraz z postanowieniem zabezpieczającym - mówił po jego publikacji poseł PiS Marek Ast, przedstawiciel wnioskodawców. Strona polska od pewnego czasu sygnalizowała ustępstwa, a w ostatnich dniach, że jej krok w tył, czyli przywrócenie sędziów, nastąpi w formie ustawy, choć prezes Trybunału w Luksemburgu na wysłuchaniu stanowiska rządu wskazywał, że ustawa nie jest konieczna. Wydaje się, że to jednak kwestia drugorzędna, ważniejsze jest to, że obecny projekt (inaczej niż sygnalizowany nieoficjalnie przed miesiącem) rezygnuje w prowadzenia niejako ponownego wybory "usuniętych" sędziów.Sąd Najwyższy nie wróci już w pełni do stanu sprzed 3 kwietnia, kiedy zaczęły tam następować zmiany. Po pierwsze liczba sędziów wzrosła z ok. 80 do 110 - obecnie (co więcej ma się zwiększyć do 120), wśród których jest 49 „starych" sędziów a teraz dojdzie 22, więc będzie ich (zakładając, że wszyscy wrócą) 71. Pracuje już też w SN 39 nowo powołanych sędziów według nowych zasad. Po drugie zmieniony SN odróżniają od dawnego dwie nowe izby: Dyscyplinarna oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, gdzie orzekają wyłącznie nowi sędziowie, a które będą rozpatrywać ważne sprawy jak dyscyplinarki sędziów czy protesty wyborcze, oraz oczekiwane prze wielu skargi nadzwyczajne nawet od wyroków sprzed 20 lat.